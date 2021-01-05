Нападающий находится в поисках новой команды.
Диего Коста, getty images
05 января 2021, 21:57
Диего Коста покинул Атлетико и сейчас находится в статусе свободного агента.
Как сообщает Record, испанский нападающий получил предложение от Аль-Хилаля в размере 17 миллионов евро в год.
Источник утверждает, что ранее клуб претендовал на Алекса Тейшейру, но после неудачи обратил свое внимание на Диего Косту.
Отметим, что сам нападающий хотел бы вернуться в английскую Премьер-лигу, где уже ранее выступал за Челси.