Португалия

Руководство "орлов" выставило на трансфер нескольких футболистов.

Руководство Бенфики выставило на трансфер нескольких футболистов, среди которых присутствует полузащитник Педриньо. Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, в услугах 23-летнего бразильца заинтересовано несколько европейских клубов, но все они не готовы оформлять полноценный трансфер, а готовы предложить "орлам" аренду с правом выкупа.

Вариант с арендой и выкупом возможен, но руководство португальского клуба хочет выручить за футболиста около 12-15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Педриньо заинтересован донецкий Шахтер.