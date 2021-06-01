Руководство "орлов" выставило на трансфер нескольких футболистов.
Педриньо, abola.pt
01 июня 2021, 12:14
Руководство Бенфики выставило на трансфер нескольких футболистов, среди которых присутствует полузащитник Педриньо. Об этом сообщает UOL Esporte.
По информации источника, в услугах 23-летнего бразильца заинтересовано несколько европейских клубов, но все они не готовы оформлять полноценный трансфер, а готовы предложить "орлам" аренду с правом выкупа.
Вариант с арендой и выкупом возможен, но руководство португальского клуба хочет выручить за футболиста около 12-15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Педриньо заинтересован донецкий Шахтер.