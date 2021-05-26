Легендарный кипер может отправиться в Португалию.
Буффон, Getty Images
26 мая 2021, 19:30
Джанлуиджи Буффон по окончанию сезона-2020/21 принял решение покинуть Ювентус.
Многие СМИ сообщали, что целый ряд известных европейских клубов заинтересованы в приглашении 43-летнего кипера.
Как сообщает A Bola, португальская Бенфика проявляет к стражу ворот предметный интерес. Также Буффон заинтересовал Олимпиакос и Севилью.
В минувшем сезоне на счету Буффона восемь матчей за Ювентус в Серии А, три из которых он отыграл "на ноль".
Ранее сообщалось, что в услугах Буффона также заинтересована Парма, в которой он начинал карьеру.
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