Украина

Дончане нацелились на бразильского футболиста.

Шахтер заинтересовался полузащитником Бенфики Педриньо в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Esporte IG, вице-чемпион Украины готов выложить за бразильского футболиста 35-40 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает Педриньо в 15 миллионов евро, его контракт с Бенфикой рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне бразильский полузащитник провел 31 поединок в футболке "орлов", отметившись голом и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Шахтер получил предложение по Алану Патрику от клуба из МЛС.