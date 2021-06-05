Португалия

Португальский специалист поставил свою подпись под новым контрактом с "драконами".

Порту на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Сержиу Консейсау.

Новое соглашение с 46-летним португальским специалистом рассчитано до лета 2024 года.

Консейсау присоединился к "драконам" в 2017 году, а до этого работал в Браге, Витории Гимарайнш и Нанте.

В минувшем сезоне подопечные Консейсау смогли дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, где португальцы уступили лондонскому Челси.

В чемпионате Португалии "драконы" финишировали на втором месте, уступив в битве за титул лиссабонскому Спортингу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.