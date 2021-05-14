Италия

Менеджер футболиста развеял слухи о его возвращении на родину.

Агент вингера туринского Ювентуса Криштиану Роналду Жорже Мендеш развеял слухи о возможном переходе своего подопечного в португальский Спортинг.

"Криштиану гордится титулом, завоеванным Спортингом, как он публично продемонстрировал.

Но на данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией. Он не собирается возвращаться на родину", — сказал Мендеш.

Напосним, несколько дней назад Спортинг впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии. Мать Криштиану Роналду Долореш Авейру заявила, что постарается поговорить с сыном и убедить его вернуться в родной клуб.

В настоящее время Роналду выступает за Ювентус, а его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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