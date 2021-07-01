Португалия

Юному аргентинцу не нашли места в обойме его команды.

Английский Норвич готовится к возвращению в Премьер-лигу своей страны, попутно приводя в порядок свою кадровую обойму.

Так, помимо подписания голкипера Саутгемптона Ангуса Ганна и нападающего бременского Вердера Милота Рашицы, "канарейки" не забыли и об исходящих трансферах.

Как сообщает португальское издание Maisfutebol, Порту достиг соглашения о переходе 20-летнего американского нападающего Себастьяна Сото на правах аренды.

По большому счету, данный футболист и для Норвича формально может называться "новичком", так как после своего перехода из немецкого Ганновера летом 2020-го года, был сразу передан в краткосрочную аренду нидерландскому Телстару, откуда вернулся в конце января текущего года.

Примечательно, что за основной состав Норвича он так ни разу и не сыграл, проведя всего три матча в рамках Премьер-лиги 2.

При этом, на родине и, позднее, в Германии, на игрока возлагали большие надежды, и даже сумел засветиться перед широкой публикой во время выступлений на чемпионате мира-2019 в категории U-20 за свою страну, забив четыре гола в пяти матчах, приняв при этом участие в игре против одногодок из Украины (1:2).

"Драконы" также обеспечили себя достаточно выгодной опцией выкупа игрока всего за 1 млн евро, в случае удачных выступлений по ходу сезона.