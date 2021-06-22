Англия

Милот Рашица продолжит свою карьеру в АПЛ.

Норвич на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вингером Вердера Милотом Рашицей.

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на четыре года.

По данным прессы, сумма трансфера составила около 11 миллионов евро.

Последние три с половиной сезона Рашица выступал за Вердер, за который провел 100 матчей и забил 27 голов. Также на его счету 32 поединка и шесть голов в футболке сборной Косово.

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