Милот Рашица продолжит свою карьеру в АПЛ.
Милот Рашица, ФК Норвич
22 июня 2021, 19:38
Норвич на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вингером Вердера Милотом Рашицей.
Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на четыре года.
По данным прессы, сумма трансфера составила около 11 миллионов евро.
Последние три с половиной сезона Рашица выступал за Вердер, за который провел 100 матчей и забил 27 голов. Также на его счету 32 поединка и шесть голов в футболке сборной Косово.
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