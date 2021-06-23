Англия

Ангус Ганн будет защищать ворота команды, вышедшей в АПЛ.

Норвич на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Саутгемптона Ангуса Ганна.

Соглашение между "канарейками" и 25-летним англичанином рассчитано на четыре года. Сумма трансфера не разглашается.

Отметим, что Ганн является воспитанником Норвича и он дебютировал в команде в сезоне-2017/18, перейдя из Манчестер Сити на правах аренды.

В прошедшем сезоне Ганн выступал за Сток Сити на правах аренды, где провел 17 поединков, из которых семь на ноль.

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