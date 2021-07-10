Португальский защитник проведет следующий сезон на родине.
Рубен Винагре, getty images
10 июля 2021, 06:46
Рубен Вингаре на правах арендного соглашения проведет следующий сезон в лиссабонском Спортинге, сообщает официальный сайт Вулверхэмптона.
Отметим, что чемпион Португалии оставил за собой право выкупа футболиста, контракт которого с "волками" действителен до лета 2024 года.
В прошлом сезоне левый защитник провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись тремя результативными передачами.
Напомним, что ранее Рубен Винагре попадал в сферу интересов Барселоны и Ливерпуля.