Португалия

Португальский защитник проведет следующий сезон на родине.

Рубен Вингаре на правах арендного соглашения проведет следующий сезон в лиссабонском Спортинге, сообщает официальный сайт Вулверхэмптона.

Отметим, что чемпион Португалии оставил за собой право выкупа футболиста, контракт которого с "волками" действителен до лета 2024 года.

В прошлом сезоне левый защитник провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись тремя результативными передачами.

Напомним, что ранее Рубен Винагре попадал в сферу интересов Барселоны и Ливерпуля.