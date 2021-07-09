Англия 09 июля 2021, 23:49 Вулверхэмптон выкупил у Анже Аит-Нури Француз стал полноценным игроком "волков". Раян Аит-Нури, getty images 09 июля 2021, 23:49 Вулверхэмптон выкупил у Анже защитника Раяна Аит-Нури. Новый контракт с 20-летний французом рассчитан до 2026 года. В минувшем сезоне футболист провел за "волков" 21 матч в рамках АПЛ, в котором отметился 1 голом и 1 результативной передачей. He Aït going anywhere!#RayanIsStayin' 🐺✍️ pic.twitter.com/KTYFfwCVbS — Wolves (@Wolves) July 9, 2021 Ранее Вулверхэмптон взял в аренду нападающего Барселоны. Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы. Люди Раян Аит-Нури Команды Анже Вулверхэмптон Источники ФК Вулверхэмптон Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте