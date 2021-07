Вулверхэмптон выкупил у Анже защитника Раяна Аит-Нури.

Новый контракт с 20-летний французом рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне футболист провел за "волков" 21 матч в рамках АПЛ, в котором отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

He Aït going anywhere!#RayanIsStayin'



🐺✍️ pic.twitter.com/KTYFfwCVbS