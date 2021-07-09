Англия

Француз стал полноценным игроком "волков".

Вулверхэмптон выкупил у Анже защитника Раяна Аит-Нури.

Новый контракт с 20-летний французом рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне футболист провел за "волков" 21 матч в рамках АПЛ, в котором отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Ранее Вулверхэмптон взял в аренду нападающего Барселоны.

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