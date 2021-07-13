Португалия

Появились новые данные относительно скандального инцидента.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что экс-президент лиссабонской Бенфики Луис Филипе Виейра был вынужден уйти с занимаемой должности из-за начавшегося против него полицейского расследования на предмет возможных махинаций во время выполнения финансовых операций.

Позднее, его на занимаемом посту заместил экс-футболист Руи Кошта.

Теперь же, как стало известно португальскому изданию Record, в рамках операции "Красная карточка" были получены записи переговоров Луиса Виейры со своим другом Хосе Антониу душ Сантушем (более известен как Рей душ Франгуш), во время которых уже экс-президент пытался в тайне от инвесторов продать 25% акций клуба китайским инвесторам из Alibaba Group (владелец порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, и других ресурсов интернет-коммерции).

При этом, когда Луис Виейра со слов своего адвоката Мануэля Магальяйнша узнал, что Руи Кошта стал его сменщиком на главенствующем посту в клубе, он был разъярен.

"Он узнал об этом только в субботу днем. Назначение произошло в пятницу днем, когда он находился без связи с внешним миром и поэтому не знал об этом.

На следующий день, когда я прибыл в суд на допрос, я не хотел говорить ему об этом сразу. Да, это было бы последнее, что я бы сказал ему в этот день. Однако, я рассказал ему о ситуации в конце допроса.

Его реакцией было: "Они сделали это?!". И я сказал ему: "Господин Луис Филипе Виейра, да, они сделали это. Вы должны с этим смириться.

Сейчас он обдумывает свое возвращение в клуб. Он только приостановил свою деятельность в Бенфике, но может к ней вернуться, если с него снимут обвинения. Мы работаем над этим".

Тем временем, Бенфика под управление Руи Кошты уже совершила первый трансфер — Жоау Мариу вернулся в Португалию.