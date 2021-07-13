Португалия

Полузащитник сменил чемпиона Португалии на самый титулованный клуб страны.

Бенфика подписала контракт с Жоао Марио — сообщил официальный сайт клуба.

28-летний полузащитник достался "орлам" на правах свободного агента, после того, как Интер прекратил сотрудничество с футболистом. Минувший сезон Жоау Мариу провел в аренде в лиссабонском Спортинге.

В послужном списке воспитанника Спортинга 45 матчей (2 гола) за национальную сборную Португалии. На клубном уровне он выступал за Спортинг Л (123, 16), Виторию Сетубал (16, 0), Интер (69, 4), Локомотив М (22, 1).