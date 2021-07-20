Клуб третьего португальского дивизиона разочаровался в тренерском таланте легендарного Питбуля.
Эдгар Давидс, фото ФК Ольяненсе
20 июля 2021, 13:43
Эдгар Давидс оказался вынужден покинуть Ольяненсе по инициативе клуба — сообщает L'Equipe.
Назначенный в январе, Давидс не смог выполнить задачу на сезон — повыситься в классе, и его новый тренерский опыт закончился тем же, что и первый в английском Барнете: досрочным увольнением.
"Назначение Давидса главным тренером было навязано мне спортивным директором клуба, – сообщил президент клуба Луиш Торреш. – Эдгар — игрок с богатой историей, но это ничего не значит во время тренерской деятельности".
"Его приход должен был улучшить финансовое положение клуба, но я этого не заметил. В спортивном же плане назначение Давидса было катастрофой".
Интересно, что легендарный голландец был удален в первом же матче у руля Ольяненсе.