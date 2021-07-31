Португалия

Трансфер украинского форварда Романа Зозули в португальский Эшторил находится под угрозой срыва.

Днем ранее португальские СМИ сообщали, что украинский форвард Роман Зозуля подписан контракт с Эшторилом, который выступает в высшем дивизионе чемпионата Португалии.

Однако, как сообщает издание AS, трансфер Зозули находится под угрозой срыва из-за протестов португальских фанатов.

По данным источника, болельщики в миг обрушились в критикой и гневными сообщениями в адрес президента клуба Александра Фариа, пообещав освистывать украинца во время матча и заявили, что не позволят спокойно надеть клубную футболку.

Руководство Эшторила прислушалось к фанатам и решило не спешить с подписанием украинского форварда.

Ранее сообщалось, что Алькоркон, который выступает в испанской Сегунде, заморозил трансфер Романа Зозули из-за протестов фанатов.