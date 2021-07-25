Украина

Трансфер украинского форварда в клуб из второго дивизиона Испании может не состояться.

Нападающего Романа Зозулю, пребывающего в статусе свободного агента, в последнее время испанские СМИ начали связывать с переходом в Алькоркон.

Однако, как сообщает издание AS, трансфер 31-летнего украинца в клуб из испанской Сегунды может в конечном итоге не состояться.

По информации источника, причиной того, что между руководством Алькоркона и Зозулей замедлились переговоры, стала реакция некоторых болельщиков клуба в социальных сетях на слухи о возможном подписании украинского форварда.

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Так, боссы Алькоркона приняли решение временно заморозить процесс переговоров с Романом Зозулей.

Но, несмотря на это, в клубе по-прежнему хотят подписать украинца, поэтому в ближайшие дни или недели стороны могут все-таки возобновить переговоры и осуществить трансфер.