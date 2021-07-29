Португалия

Соглашение с 31-летним украинским форвардом рассчитано на один сезон.

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля продолжит свою карьеру в португальском Эшториле, сообщает A Bola.

По информации источника, с 31-летним украинским форвардом уже подписан контракт до лета 2022 года.

Напомним, Зозуля находится в статусе свободного агента после четырех сезонов в испанском Альбасете. Он мог перебраться в Алькоркон, но болельщики клуба выступили против трансфера украинца из-за политических соображений футболиста.

Также отметим, что Эшторил добыл золотые медали второй лиги Португалии по итогам минувшего сезона и в предстоящей кампании сыграет в элите, где клуб не был три последних года.

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