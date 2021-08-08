Португалия

Дебют украинца в чемпионате откладывается.

В рамках первого тура чемпионата Португалии Бенфика обыграла Морейренсе со счетом 1:2.

Главный тренер "орлов" Жорже Жезуш назвал причину, почему не решился выпустить украинского форварда Романа Яремчука.

"Я думал его выпустить. Но замена бы случилась, если бы мы вели с более крупным счетом. Матчи в чемпионате должны ему заменит предсезонную подготовку.

Роман не играл еще с чемпионата Европы. Мы должны начать его подпускать к официальным матчам, чтобы он адаптировался в Португалии", — сказал Жезуш.

Напомним, Яремчук перешел в Бенфику из бельгийского Гента в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

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