Дебют украинца в чемпионате откладывается.
Жорже Жезуш, Getty Images
08 августа 2021, 01:22
В рамках первого тура чемпионата Португалии Бенфика обыграла Морейренсе со счетом 1:2.
Главный тренер "орлов" Жорже Жезуш назвал причину, почему не решился выпустить украинского форварда Романа Яремчука.
"Я думал его выпустить. Но замена бы случилась, если бы мы вели с более крупным счетом. Матчи в чемпионате должны ему заменит предсезонную подготовку.
Роман не играл еще с чемпионата Европы. Мы должны начать его подпускать к официальным матчам, чтобы он адаптировался в Португалии", — сказал Жезуш.
Напомним, Яремчук перешел в Бенфику из бельгийского Гента в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 17 миллионов евро.
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