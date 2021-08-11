Специалист назвал причину, почему украинец не появляется в старте.
Роман Яремчук, ФК Бенфика
11 августа 2021, 15:15
Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш прокомментировал физические кондиции форварда Романа Яремчука.
"Для Яремчука сезон еще толком не начался. Не думаю, что Роман находится в тех физических кондициях, чтобы отыграть весь матч. Он еще не обладает пониманием того, как действует команда.
Посмотрим, кто выйдет в основе на матч чемпионата против Ароки. Шансы есть у всех, я буду оценивать по тренировкам в ближайшие дни", — сказал Жезуш.
Отметим, украинец дебютировал за "орлов" в матче против Спартака в квалификации ЛЧ. На 64-й минуте поединка он вышел на поле, а в концовке игры, после его удара, мяч срикошетил от защитника и залетел в ворота.
Напомним, Яремчук перешел в Бенфику из бельгийского Гента в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 17 миллионов евро.
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