Португалия

Специалист назвал причину, почему украинец не появляется в старте.

Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш прокомментировал физические кондиции форварда Романа Яремчука.

"Для Яремчука сезон еще толком не начался. Не думаю, что Роман находится в тех физических кондициях, чтобы отыграть весь матч. Он еще не обладает пониманием того, как действует команда.

Посмотрим, кто выйдет в основе на матч чемпионата против Ароки. Шансы есть у всех, я буду оценивать по тренировкам в ближайшие дни", — сказал Жезуш.

Отметим, украинец дебютировал за "орлов" в матче против Спартака в квалификации ЛЧ. На 64-й минуте поединка он вышел на поле, а в концовке игры, после его удара, мяч срикошетил от защитника и залетел в ворота.

Напомним, Яремчук перешел в Бенфику из бельгийского Гента в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

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