Португалия

Это уже третий кряду выход украинца в стартовом составе за португальский клуб.

Сегодня Бенфика проведет матч третьего тура чемпионата Португалии против Жил Висенте.

Главный тренер "орлов" Жорже Жезуш принял решение выпустить в стартовом составе украинского форварда Романа Яремчука. Для украинца это будет третий матч кряду в старте за португальский клуб.

Напомним, в прошедшем туре Яремчук отметился голом и ассистом в матче против Ароки (2:0), после чего отдал голевую передачу в матче квалификации Лиги чемпионов против ПСВ (2:1).

Матч Жил Висенте — Бенфика состоится сегодня, 21 августа, в 20:00.