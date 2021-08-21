Это уже третий кряду выход украинца в стартовом составе за португальский клуб.
Роман Яремчук, Getty Images
21 августа 2021, 19:48
Сегодня Бенфика проведет матч третьего тура чемпионата Португалии против Жил Висенте.
Главный тренер "орлов" Жорже Жезуш принял решение выпустить в стартовом составе украинского форварда Романа Яремчука. Для украинца это будет третий матч кряду в старте за португальский клуб.
Напомним, в прошедшем туре Яремчук отметился голом и ассистом в матче против Ароки (2:0), после чего отдал голевую передачу в матче квалификации Лиги чемпионов против ПСВ (2:1).
Матч Жил Висенте — Бенфика состоится сегодня, 21 августа, в 20:00.