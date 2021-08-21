Украинский форвард Роман Яремчук высказался о роботе Андрея Шевченко у руля национальной команды.
Роман Яремчук. Фото Getty Images
21 августа 2021, 13:13
Вначале августа украинский специалист Андрей Шевченко объявил об уходе с поста наставника национальной сборной Украины.
Украинский форвард лиссабонской Бенфики Роман Яремчук трогательно попрощался с Андреем Шевченко, поблагодарив за плодотворное сотрудничество.
Спасибо за все тренер! Спасибо за доверие, именно с вами я впервые почувствовал вкус больших побед и гимн страны при переполненных трибунах. Горжусь, что играл под вашим руководством", — написал Яремчук на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.