Германия

Немецкий форвард Лука Вальдшмидт может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Немецкий нападающий лиссабонской Бенфики Лука Вальдшмидт может перебраться Вольфсбург.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, "волки" предложили форварду "орлов" контракт на пять лет — до лета 2026.

Что касается финансовых дел между клубами, то руководство Вольфсбурга готово заплатить Бенфике около 12 миллионов евро.

В составе Орлов немец провел 43 матча, забив 12 мячей и отдав четыре результативные передачи.

Напомним, совсем недавно в Бенфику перебрался украинский форвард Роман Яремчук.