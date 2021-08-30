Португалия

Карлос Винисиус не входит в планы наставника "орлов" Жорже Жезуша.

Лиссабонская Бенфика может продать конкурента Романа Яремчука в российский Зенит.

Ранее была информация, что иранский форвард Зенита Сердар Азмун близок к переходу во французский Лион. Эту информацию подтвердил и президент Лиона, высказавшись о всех подноготных данного перехода.

Как сообщает издание L'Equipe, Зенит хочет заменить Азмуна, подписав бразильского форварда Бенфики Карлоса Винисиуса.

По информации источника, форвард не входит в планы наставника "орлов" Жорже Жезуша и клуб готов выслушать предложения по трансферу нападающего.

Ранее сообщалось, что Бенфика продала форварда Луку Вальдшмидта в немецкий Вольфсбург.