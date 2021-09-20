Португалия

Футболист начнет матч в стартовом составе.

В рамках шестого тура чемпионата Португалии Бенфика в домашних стенах будет противостоять Боавиште.

Украинский нападающий Роман Яремчук выйдет в стартовом составе на данное противостояние.

Бенфика: Влахадимос — Лукас, Отаменди, Вертонген — Гонсалвеш, Гримальдо — Вайгль, Мариу, Силва, Нуньеш — Яремчук.

Матч Бенфика — Боавишта состоится 20 сентября и начнется в 21:00 по киевскому ремени.

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