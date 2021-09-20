Футболист начнет матч в стартовом составе.
Роман Яремчук, ФК Бенфика
20 сентября 2021, 20:24
В рамках шестого тура чемпионата Португалии Бенфика в домашних стенах будет противостоять Боавиште.
Украинский нападающий Роман Яремчук выйдет в стартовом составе на данное противостояние.
Бенфика: Влахадимос — Лукас, Отаменди, Вертонген — Гонсалвеш, Гримальдо — Вайгль, Мариу, Силва, Нуньеш — Яремчук.
Матч Бенфика — Боавишта состоится 20 сентября и начнется в 21:00 по киевскому ремени.
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