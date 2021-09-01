ЧМ-2022. Отбор

Форвард "сине-желтых" поделился своими эмоциями после матча с Казахстаном.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ничейный результат в матче четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).

"Сегодня в первую очередь был важен результат. Мы потеряли очки, поэтому игра была провальная. Думаю, все видели, что тут говорить. Было важно брать три очка, для того чтобы ехать на чемпионат мира, поэтому для нас это катастрофа.

Конец отбора? Я не знаю. Не хочу говорить громкие слова. Нужно будет сесть, разобрать игру, посмотреть турнирную таблицу и двигаться дальше.

Мой шикарный гол? Конечно, приятно забивать. Но сегодня этот гол никому он не нужен. Лучше бы мы три очка взяли, чем я забил гол.

Второй гол? Я даже не поверил, ведь мы забили на 93-й минуте...Две минуты оставалось, нужно было сыграть проще. Футбольный закон не отменяется и как говорится — не забиваешь ты, забивают тебе. Мы не забили несколько моментов, а они забили", — сказал Яремчук в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Казахстан — Украина.