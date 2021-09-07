ЧМ-2022. Отбор

Украинский нападающий ответил на ряд вопросов по поводу выступлений сборной Украины в отборе на предстоящий мундиаль.

После минувших сентябрьских поединков против Казахстана и Франции, которые прошли в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, сборная Украины проведет противостояние товарищеского характера с национальной командой Чехии.

В преддверии данного противостояния нападающий Роман Яремчук высказался о ничейных результатах с казахской и французской сборными, оценив шансы "желто-синих" на попадание в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

"Причина систематических ничьих? Тяжело сказать, так получается. Это футбол. Да, это не поражения, но если бы мы дважды не потеряли очки с Казахстаном, не пропустили бы от Финляндии на 89-й минуте, то занимали бы первое место, а не третье. Находимся в подвешенном состоянии. Получится у нас выйти на чемпионат мира или нет — все в наших руках".

"В Казахстане я впервые забил за сборную дальним ударом. Был прекрасный пас от Александра Караваева. Просто принял решение пробить. Шла вторая минута матча – можно было рисковать и пробить по воротам. Почему нет? Надо было принимать быстрое решение, получился хороший гол".

"Ассист в матче с Францией с правого фланга? Не могу сказать, что это новая система. Получилась такая контратака, я простреливал на Цыганкова, мяч от Виктора отрикошетил, а Шапаренко забил прекрасный дебютный гол".

"Могли ли победить Францию? Считаю, что это был матч, в котором мы не заслужили проиграть. Этот гол Франции был каким-то ненужным, некрасивым. Но они попали в штангу во втором тайме, в первой половине Марсьяль не реализовал выход один на один. 1:1 – закономерный результат".

Я давно знаю Петракова и его требования. Выполняю то, что он от меня требует. А как будет дальше... Мы провели только два матча. Мы должны добывать результат и выйти на ЧМ. Я буду делать все возможное, чтобы помочь ему. Надеюсь, и он будет помогать, чтобы я забил как можно больше голов", — заявил Яремчук в комментарии vZbirna.

Напомним, товарищеский матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.