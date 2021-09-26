Португалия

Украинец забил два гола в ворота соперника в португальском чемпионате.

В матче седьмого тура португальского чемпионата Бенфика в гостях уверенно обыграла Виторию Гимарайнш со счетом 3:1.

В этом противостоянии украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе и именно он оформил дубль по ходу первого тайма, отметившись голами на 30-й и 41-й минутах.

Для 25-летнего украинца это были третий и четвертый голы в составе "орлов" за пять матчей в чемпионате Португалии. Также на его счету одна результативная передача в чемпионате и один ассист в Лиге чемпионов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.