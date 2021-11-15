Португалия

Украинский форвард рассказал о своем возможном трансфере в Милан.

Нападающий Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал слухи о возможном переходе в Милан, которые связывали его в минувшее трансферное окно прошлом летом.

"Сейчас у меня нет такой мечты — выступать за Милан. Сейчас моя мечта — как можно быстрее адаптироваться в Бенфике, чтобы показывать свой лучший футбол", — сказал Яремчук.

Напомним, прошлым летом Яремчук перебрался из бельгийского Гента в Бенфику за 17 млн евро.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 17 поединков в составе "орлов", в которых забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.

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