Украина

По мнению специалиста, Роман может добиться многого в футболе.

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко прокомментировал прогресс форварда национальной команды Романа Яремчука.

"Яремчук — человек, который уже с именем, человек, который уже показал себя в Европе. На самом деле, на сегодняшний день я считаю, что это лидер национальной сборной Украины. Это не просто лидер своей сборной, он еще и лидер своей команды, в которой играет, клуба европейского уровня.

Это высококлассный футболист, который в дальнейшем может показать большие достижения. Я его приравниваю, что он может заиграть где-то на уровне Андрея Шевченко".

Также Гецко прокомментировал игру Артема Довбика и Даниила Сикана в сборной.

"Что касается Довбика, тоже неплохой игрок, больше бы ему уверенности, больше бы игровой практики давали. Похож на меня? Это такой игрок таранного типа, который неплохо играет левой ногой, играет головой неплохо, на острие все время. Похож.

Что касается Сикана, то его тянет Петраков. Ну Сикан, я считаю, неплохой паренек, он прекрасно владеет всеми футбольными данными, у него есть скорость, и чутье гола, и забивные моменты, все ему присуще. Может быть он еще молод и это играет большую роль. Хотя тренер ему доверяет, значит он заслуживает место в составе, заслуживает того, что он находится в сборной Украины", — сказал Гецко в интервью vZbirna.

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