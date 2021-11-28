Португалия

Команды не смогли доиграть матч до конца.

Белененсеш в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Португалии примет на своем поле Бенфику.

В стартовом составе и заявке хозяев было всего лишь девять футболистов, двое из которых — номинальные вратари.

По итогам первой половины игры Белененсеш пропустил семь мячей. Примечательно, что первый мяч стал следствием автогола Кау уже на первой минуте.

На второй тайм Белененсеш выставил семь игроков, а уже спустя несколько минут один из игроков хозяев не смог продолжить игру — команда осталась вшестером.

Согласно футбольным правилам, в таком случае Белененсешу присуждается техническое поражений.