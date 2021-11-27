Португалия

Неординарное событие произошло в чемпионате Португалии.

Белененсеш в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Португалии примет на своем поле Бенфику.

Хозяева смоли выставить на игру лишь девятерых футболистов, двое из которых (Монтейро и Ромалью) номинальные вратари, из-за вспышки коронавируса в команде.

Более того, лишь Диогу Калила — регулярный игрок основного состава. Все остальные — практически не играли в этом сезоне.

Отметим, что украинский нападающий Роман Яремчук в этом матче остался на скамье запасных лиссабонской команды.

Матч между Белененсешем и Бенфикой начался в 22:30. Следить за ключевыми событиями можно на Football.ua.