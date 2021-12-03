Португалия

Бенфика сыграет против Спортинга в дерби.

В лиссабонском дерби, который состоится в рамках 13 тура чемпионата Португалии, Бенфика дома сыграет против Спортинга.

Главный тренер "орлов" Жорже Жезуш определился со стартовым составом на данное противостояние. Украинский форвард "орлов" Роман Яремчук третий раз подряд в чемпионате начнет встречу со скамейки запасных.

Бенфика: Влаходимос — Алмейда, Отаменди, Вертонген — Лазаро, Гримальдо, Вайгль, Мариу — Силва, Эвертон — Нуньес.

Запасные: Лейте, Жилберту, Мейте, Морату, Пицци, Рамос, Сеферович, Таарабт, Яремчук.

Матч Бенфика — Спортинг состоится 3 ноября на Эштадиу да Луш. Начало игры — в 23:15 по киевскому времени.