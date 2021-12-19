Форвард поможет "орлам" в матче чемпионата с первых минут.
Роман Яремчук, Getty Images
19 декабря 2021, 18:26
В рамках 15 тура чемпионата Португалии Бенфика на своем поле сыграет против Маритиму.
Украинский форвард "орлов" Роман Яремчук с первых минут сыграет в данном поединке.
Бенфика: Влахадимос — Алмейда, Отаменди, Вертонген, Жилберту, Гримальдо — Вайгль, Мариу, Силва, Нуньес — Яермчук
Запасные: Лейте, Таарабт, Сеферович, Рамос, Пицци, Морату, Лазаро, Эвертон, Бернарду
Матч Бенфика — Маритиму состоится 19 декабря и начнется в 19:00 по киевскому времени.