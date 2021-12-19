В рамках 15 тура чемпионата Португалии Бенфика на своем поле сыграет против Маритиму.

Украинский форвард "орлов" Роман Яремчук с первых минут сыграет в данном поединке.

Бенфика: Влахадимос — Алмейда, Отаменди, Вертонген, Жилберту, Гримальдо — Вайгль, Мариу, Силва, Нуньес — Яермчук

Запасные: Лейте, Таарабт, Сеферович, Рамос, Пицци, Морату, Лазаро, Эвертон, Бернарду

Матч Бенфика — Маритиму состоится 19 декабря и начнется в 19:00 по киевскому времени.