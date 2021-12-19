Португалия

Украинец провел отличный поединок.

В рамках 15 тура чемпионата Португалии Бенфика дома разгромила Маритиму со счетом 7:1.

Автором гола и голевого паса в данном поединке стал украинский нападающий "орлов" Роман Яремчук.

Авторитетный портал WhoScored, по традиции, раздал оценки футболистам после поединка.

Лучшим игроков встречи стал вингер Рафа. На его счету четыре голевые передачи и один гол. Вторая оценка у другого вингера Нунеса — 9,7 (два гола). Старания Романа Яремчука оценили в 8,8 — третья оценка.

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