"Драконы" не оставили сопернику шансов.
Порту - Бенфика, getty images
24 декабря 2021, 00:55
Бенфика в рамках поединка 1/8 финала Кубка Португалии отправилась в гости к Порту и потерпела разгромное поражение.
"Драконы" получили преимущество в два мяча уже к седьмой минуте встречи усилиями Эванилсона и Витиньи, а на исходе получаса игры сделали счет 3:0.
Под занавес первой половине игры Порту остался в меньшинстве, а в компенсированное ко второму тайму время составы уровнялись, однако на счет это никак не повлияло.
Роман Яремчук появился на поле после перерыва, но за тайм смог отметиться только желтой карточки.
Порту — Бенфика 3:0
Голы: Эванилсон, 1, 31, Витинья, 7
Удаления: Эванилсон, 45+2 — Отаменди, 90+5