Португалия

"Драконы" не оставили сопернику шансов.

Бенфика в рамках поединка 1/8 финала Кубка Португалии отправилась в гости к Порту и потерпела разгромное поражение.

"Драконы" получили преимущество в два мяча уже к седьмой минуте встречи усилиями Эванилсона и Витиньи, а на исходе получаса игры сделали счет 3:0.

Под занавес первой половине игры Порту остался в меньшинстве, а в компенсированное ко второму тайму время составы уровнялись, однако на счет это никак не повлияло.

Роман Яремчук появился на поле после перерыва, но за тайм смог отметиться только желтой карточки.

Порту — Бенфика 3:0

Голы: Эванилсон, 1, 31, Витинья, 7

Удаления: Эванилсон, 45+2 — Отаменди, 90+5