Португалия

Украинский нападающий поразил ворота соперника в начале второго тайма.

Бенфика в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Португалии отправилась в гости к Порту.

К перерыву лиссабонцы уже уступали со счетом 0:2, но в начале второго тайма голом отметился Роман Яремчук после передачи Рафы Силвы.

Отметим, что буквально через пару минут после взятия ворот в исполнении украинского нападающего Бенфика осталась в меньшинстве — Алмейда получил вторую желтую карточку.

Напомним, что матч Порту — Бенфика начался в 23:00. Следить за ключевыми событиями встречи вы можете на Football.ua.