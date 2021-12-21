Португалия

В матче против Маритиму украинец забил гол и отдал голевую передачу.

Нападающий сборной Украины и Бенфики Роман Яремчук попал в символическую сборную недели чемпионата Бельгии по версии SofaScore.

В минувшей встрече против Маритиму (7:1), 26-летний украинец отметился забитым голом и результативной передачей. Авторитетный портал SofaScore оценил его действия в 8,2 балла.

Также отметим, что кампанию Яремчуку в сборной недели составили еще двое его одноклубников – Дарвин Нуньес и Рафаэль Силва.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 22 поединка, в которых забил шесть голов и отдал пять ассистов.