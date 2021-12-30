Украинец начнет с первых минут важный матч в чемпионате Португалии.
Роман Яремчук, Getty Images
30 декабря 2021, 22:30
Бенфика проведет выездной матч против Порту в рамках 16-го тура португальской Примейры.
Нападающий Роман Яремчук выйдет в стартовом составе лиссабонского клуба на встречу с принципиальным соперником.
В текущем сезоне Яремчук провел 24 поединка в футболке "красных", отличившись шестью голами и пятью ассистами.
Матч Порту – Бенфика состоится на Драгау в четверг, 30 декабря, и начнется в 23:00 по киевскому времени.
На данный момент Порту идет на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 41 очко и на 3 очка отставая от Спортинга Л, Бенфика же занимает третье место с 37 пунктами.