Португалия

Алжирский форвард продолжит выступления Португалии.

Нападающий Лиона Ислам Слимани перешел в лиссабонский Спортинг, сообщает официальный сайт португальского клуба.

Слимани расторг контракт с Лионом и присоединился к Спортингу свободным агентом. Соглашение алжирского форварда со "львами" рассчитан до июня 2023 года.

Слимани уже выступал в составе Спортинга в 2013-16 годах, отыграв 111 матчей и забив 57 голов.

Ранее сообщалось, что Спортинг продал нападающего Жоване Кабрала в Лацио.