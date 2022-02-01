Португальский клуб также усилился в последний день трансферного окна.
Рубен Семеду, Getty Images
01 февраля 2022, 08:26
Порту на своем сайте объявил о подписании скандального защитника Олимпиакоса Рубена Семеду.
Футболист перебрался на Драгау на правах аренды до конца сезона за 500 тысяч евро с правом выкупа за 7 миллионов евро.
Также португальский клуб приобрел нападающего Браги Вандерсона Галено.
С 24-летним форвардом подписан контракт на четыре с половиной года. Сумма трансфера составила девять миллионов евро за 50 процентов прав.
Отметим, что Football.ua в отдельной новости собрал все переходы футболистов в последний день зимнего трансферного окна.