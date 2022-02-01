Португалия

Португальский клуб также усилился в последний день трансферного окна.

Порту на своем сайте объявил о подписании скандального защитника Олимпиакоса Рубена Семеду.

Футболист перебрался на Драгау на правах аренды до конца сезона за 500 тысяч евро с правом выкупа за 7 миллионов евро.

Также португальский клуб приобрел нападающего Браги Вандерсона Галено.

С 24-летним форвардом подписан контракт на четыре с половиной года. Сумма трансфера составила девять миллионов евро за 50 процентов прав.

Отметим, что Football.ua в отдельной новости собрал все переходы футболистов в последний день зимнего трансферного окна.