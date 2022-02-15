Португалия

У португальского клуба могут быть большие проблемы.

Клуб украинского нападающего Романа Яремчука оказался в эпицентре скандала, который грозит Бенфике серьезными последствиями.

Как сообщает издание A Bola, прокуратура Португалии заинтересовалась получением денежных средств арбитром Бруну Пайшау за возможную помощь в футбольных матчах.

Источник утверждает, что португальский арбитр получил средства от маленькой IT-фирмы, на счет которой поступило 1,9 миллионов евро от Бенфики.

Следствие предполагает, что эта фирма была создана для того, чтобы незаконно перечислить деньги на счет арбитра.

Отметим, что при сомнительном судействе Бруну Пайшау Бенфика провела три поединка — два в 2014 и один в 2019.

RTP.pt, в свою очередь, утверждает, что в том случае, если нарушение закона докажут, Бенфику понизят в классе.

Бруну Пайшау завершил карьеру в прошлом году и больше не работает на футбольных матчах.