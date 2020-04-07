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Похоже, впереди будет большое судебное разбирательство.

Министерство юстиции США заявило, что Россия и Катар подкупили чиновников ФИФА во время голосования за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 году, сообщает New York Times со ссылкой на официальный сайт министерства.

Отмечается, что уже был подан обвинительный акт в Окружной суд США, который выдвигает многочисленные обвинения в коррупции в ФИФА.

По данным источника, взятку в размере пять миллионов долларов получил тогдашний вице-президент ФИФА Джек Уорнен, а также член исполнительного комитета ФИФА Рафаэль Сальгеро, которому обещали миллион долларов в обмен на голосование за Россию.

Ранее сообщалось, что ФИФА отложила отборочные матчи на чемпионат мира-2022 из-за коронавируса.