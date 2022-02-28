Португалия

Гравець подякував фанатам клубу.

Нападник збірної України Роман Яремчук подякував фанатам Бенфіки за підтримку у матчі проти Гімарайнша.

"Дорогі вболівальники “Бенфіки”, партнери по команді, персонал, керівництво і просто народ Португалії. Вся Україна говорить вам дякую за те, що ви нас підтримуєте.

Цей момент український народ буде пам’ятати все життя.

Ваші оплески не для мене, ваші оплески для всього народу і воїнів, які захищають мою сім’ю, моїх друзів і всю Україну", — сказав Яремчук.

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