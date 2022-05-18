Португалия

Новим наставником португальського клубу став Артур Жорже.

Брага на своєму офіційному сайті оголосила призначення нового головного тренера, яким став Артур Жорже.

На своїй новій посаді 50-річний португалець замінить свого співвітчизника Карлуша Карвальяла, який покинув команду після двох сезонів.

Зазначимо, що Жорже виступав за Брагу протягом 12 сезонів з 1992 до 2004 року, відігравши 268 матчів, забивши 16 голів.

За підсумками сезону Брага набрала 65 очок та посіла четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.