Португалия

Бразильський вінгер повернувся на свою батьківщину.

Фламенго офіційно оголосив про підписання вінгера Евертона Соареса, права якого раніше належали лісабонській Бенфікі.

26-річний нападник перебрався до клубу із бразильської Серії А, підписавши контракт до 31 грудня 2026 року.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, сума трансферу Евертона коштувала Фламенго 13,5 мільйона євро плюс різні бонуси.

Нагадаємо, раніше Бенфіка на позицію вінгера підписала гравця донецького Шахтаря Давіда Нереса, який через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну так і не встиг зіграти жодного офіційного матчу за "гірників".