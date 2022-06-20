Украина

Бразильський вінгер перебрався до табору лісабонців.

Бенфіка підписала контракт із півзахисником донецького Шахтаря Давидом Нересом, повідомляє офіційний сайт лісабонців.

Бразильський футболіст погодив угоду з "орлами" терміном на п'ять років – до кінця сезону-2026/27.

Сума трансферу не розголошується. Зазначимо, що Шахтар придбав Давида Нереса за 12 мільйонів євро у січні цього року.

Минулого сезону бразилець провів 22 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та двома асистами.

Нагадаємо, що Нерес погодився на скорочення зарплати заради переходу до Бенфіки.