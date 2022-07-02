Український форвард виступатиме з іншим числом на спині.
Роман Яремчук, getty images
02 липня 2022, 15:53
Роман Яремчук провів непоганий перший сезон у лісабонській Бенфікі, а тому його статус у новій команді зріс.
Як повідомляє видання Record, український нападник з нового сезону може виступати з дев'ятим номером на спині.
Раніше цей номер належав Дарвіну Нуньєсу, який уже перебрався до Ліверпуля за солідну суму.
Минулого сезону Яремчук провів під п'ятнадцятим номером 43 матчі у складі "орлів", у яких забив дев'ять голів та віддав шість результативних передач.
Нагадаємо, що травма Романа Яремчука, яку він отримав у таборі збірної виявилася несерйозною.