Португалия

Український форвард виступатиме з іншим числом на спині.

Роман Яремчук провів непоганий перший сезон у лісабонській Бенфікі, а тому його статус у новій команді зріс.

Як повідомляє видання Record, український нападник з нового сезону може виступати з дев'ятим номером на спині.

Раніше цей номер належав Дарвіну Нуньєсу, який уже перебрався до Ліверпуля за солідну суму.

Минулого сезону Яремчук провів під п'ятнадцятим номером 43 матчі у складі "орлів", у яких забив дев'ять голів та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, що травма Романа Яремчука, яку він отримав у таборі збірної виявилася несерйозною.