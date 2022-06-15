Лига наций

Форвард пропустив матч України з Ірландією.

Травма нападаючого збірної України Романа Яремчука виявилася несерйозною. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, 26-річний українець має невелике пошкодження гомілкостопу, через що він був змушений пропустити вчорашній матч проти збірної Ірландії (1:1) у Лізі націй.

Зазначається, що відновлення займе небагато часу, тому незабаром він буде готовий розпочати передсезонну підготовку у Бенфіці.

Минулого сезону Яремчук провів 43 матчі у складі "орлів", у яких забив дев'ять голів та віддав шість результативних передач. Для українця це буде другий сезон у Португалії.