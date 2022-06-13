Лига наций

Олександр Петраков розповів про кадрову ситуацію перед матчем Ліги націй.

У четвертому турі Ліги націй збірна України зіграє проти Ірландії. Матч відбудеться на стадіоні ЛКС у польському місті Лодзь.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про кадрову ситуацію у команді перед грою.

"У Романа Яремчука пошкодження — гомілкостоп, поїдемо робити МРТ. Подивимося, що в нього насправді. У Зубкова піднялася температура, його не буде на передматчевому тренуванні. Вчора було зіткнення Соболя з Поповим. Їздили зашивати голову. У Соболя фінгал під оком, став ще красивішим, обидва тренуватимуться.

Андрій Ярмоленко тренуватиметься, він сам попросив – капітан команди. Малиновський теж мав температуру вчора. Подивимося, як він зараз почувається. Уся команда перехворіла. В цілому, все гаразд", — сказав Олександр Петраков на прес-конференції.

Нагадаємо, матч Україна – Ірландія відбудеться 14 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.