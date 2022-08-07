Португалия

Молодий бразилець відправиться до Пасуш де Ферейри.

Манчестер Сіті продовжує літню трансферну кампанію, відправляючи молодих футболістів по орендах.

Так, вінгер "містян" Каікі да Сілва Шагас продовжить кар'єру у Пасуш де Ферейрі, повідомляє Фабріціо Романо.

Орендна угода буде розрахована строком на один рік.

Відзначимо, що футболіст приєднався до Манчестер Сіті рік тому та за цей час двічі вийшов у складі "дорослої" команди діючих чемпіонів Англії.

Раніше повідомлялось, що стан Манчестер Сіті може залишити Бернарду Сілва.